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T.C. İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/15 Esas



MİRASÇI: ELİ KALER - ASHDOD / İSRAİL DEVLETİ

MİRAS BIRAKAN: ZÜNBÜL KALER - Bozkurt Mah. Türkbeyi Sk. No:7 İç Kapı No:4 Şişli/ İSTANBUL



Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;



Mahkememizde adı geçen mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan hakkında yapılan adres ve kimlik araştırmalarında herhangi bir tespiti yapılamaması nedeniyle ilgililer adına tebliğ işlemi yapılamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Müteveffa ZÜNBÜL KALER tarafından düzenlenen ve Beyoğlu 57. Noterliği'nin 22/09/2022 tarih ve 29714 yev. Nolu vasiyetnamesinde; "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. 11/07/1972 yılında ELİ KALER ile evlendim. Bu evliliğimizden NESİM NEDİM KALER isimli bir oğlumuz oldu. Yaklaşık otuz sene önce geçirdiğim ağır rahatsızlığın tedavisi için Amerikaya gitmiştik. Tedavimi oldum Türkiye'ye döndüm. Ancak eşim oradaki yaşantıyı tercih etti ve bizimle dönmedi. Ben psikolojik rahatsızlıkları olan oğlum NESİM NEDİM KALER ile İstanbul'da yaşıyorum. Eşimle hiçbir ortak bağımız kalmadı. Şimdi yaşımda ilerledi ve yine ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Bu bakımdan yaşamım boyunca kızkardeşim SUZAN SARFATİ ve onun kızı ENCİ TOPBAŞ hep yanımda oldular. Vefatımdan sonra tek isteğim oğlumun bakımının aynen devam etmesi ve oğlumun yaşamını maddi zorluk çekmeden ve tedavisi devam edecek biçimde sürdürmesini sağlamaktır. Bu yüzden ENCİ TOPBAŞ 'a olan güvenim nedeniyle mallarımın çıplak mülkiyetini ENCİ TOPBAŞ 'a intifa hakkını oğlum NESİM NEDİM KALER'e kalmasını uygun gördüm. Bu hassasiyetimin nedeni tamamen oğlum NESİM NEDİM KALER 'in hayatını teminat altına almaktır. Dolayısıyla vasiyetim tenfiz edilirken mesela gayrimenkullerim ile ilgili bir tasarruf yapılacağında muhakkak bunun oğlum NESİM NEDİM KALER'in menfaatine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle vasiyetimi aşağıdaki biçimde yapmayı uygun gördüm :



Gerek sahibi ve hissedarı bulunduğum veya bulunacağım gerekse bilcümle muris ve murisi evellerimin vuku bulan vefatı nedeni ile tarafıma intikal eden ve/veya edecek olan T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum menkullerimi, gayrimenkullerimi, tüm hesaplarımda bulunan ve bulunacak olan tl, döviz, altın ve paralarımı ölümüm anındaki terekemde bulunacak olan tüm mal varlığımın intifa hakkının ölümümden sonra oğlum 48697246714 T.C. Kimlik numaralı NESİM NEDİM KALER'e olmasını, çıplak mülkiyetinin de kızkardeşim SUZAN SARFATİ'nin kızı yeğenim 54811084124 T.C. Kimlik numaralı ENCİ TOPBAŞ'a kalmasını vasiyet ediyorum. Mahkemece uygun görülürse oğlumun vasisi olarak kızkardeşimin kızı olan yeğenim 54811084124 T.C. Kimlik numaralı ENCİ TOPBAŞ'ın olmasını istiyorum. Zira ben yeğenime ve onun eşi ve çocuğuna güveniyorum. Benim rahatsız olan evladımın bakımıyla ilgileneceklerini benim onlara bıraktığım mal varlığı ile çocuğumun rahat yaşamasını sağlayacaklarına inanıyorum. Bu bakımdan çıplak mülkiyetini bıraktığım tüm mallarımın oğlum NESİM NEDİM KALER yaşadığı müddetçe O'nun hizmetinde kullanılmasını ve gayrimenkullerimin kesinlikle satılmamasını vasiyet ediyorum. Oğlum NESİM NEDİM KALER'in vefatından sonra Yeğenim ENCİ TOPBAŞ - ya da ENCİ TOPBAŞ oğlumdan önce vefat etmişse - ENCİ TOPBAŞ'ın mirasçıları tam mülkiyetin sahibi olacaklardır.



Eşim 48703246554 T.C. Kimlik numaralı ELİ KALER isimli kişinin mal varlığımdan hiçbir suretle hak sahibi olmasını istemiyorum. Çünkü eşimle çok uzun zamandan beri ayrı yaşıyoruz. Benimle ve rahatsız olan oğlumuz NESİM NEDİM KALER ile hiç ilgilenmemekte bir mirasçının mirasbırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemektedir. Kendisi ile boşanmayı çoktandır istiyorum. Ancak yurt dışında olduğundan kendisine ulaşmam tebligat yaptırmam yaşımında tesiri ile fiilen mümkün olmamıştır. Evliliğimiz fiilen çoktan bitmiş sadece kağıt üzerinde evli görünmekteyiz. Bu bakımdan vefatımdan sonra eşimin mirasımdan pay alması hakkaniyete uygun değildir. Bu bakımdan eşim ELİ KALER'i mirasımdan ıskat ediyorum. Bilindiği gibi "Medeni kanunun 510. Maddesinde aşağıdaki durumlarda miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı payı mirasçısını, 1- Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, 2- Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasçılıktan çıkarabilir" hükmü yer almaktadır. Eşimin davranışları da medeni kanunun 510. Maddesine uygun olduğundan miras bırakana ve yakınlarına karşı çok ağır suçlar işlediğinden tehditler ettiğinden ve aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmediğinden, saklı payı da dahil olmak üzere mirasımdan ıskat ediyorum. Türk Medeni kanunun 510. maddesi ve devamı maddeleri hükümleri gereğince ölümümden sonra mirasından Eşim 48703246554 T.C. Kimlik numaralı ELİ KALER'in hiçbir hak almamasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum.



Son arzularım bunlardan ibarettir Beyan ve ikrar ederim. İş bu vasiyetime tüm mirasçılarımın uymasını istiyorum. Yukarıda yazılanlar benim son arzularımdır. Bunlara harfiyen riayet edilmesi benim için son derece önemlidir. Vefatımda son arzularıma riayet edileceğine inancım sonsuzdur. Eğer son arzularıma harfiyen riayet edilmeyecek olursa, bunun benim ruhumu azap içerisinde bırakacağının ve arzularımı ihlal edenleri asla affetmeyeceğimin onlara hakkımı helal etmeyeceğimin bilinmesini isterim." " şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.



Durusma Günü: 20/11/2024 saat: 10:13'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffa ZÜNBÜL KALER tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN ayrıca tebligat kanunu 28/son fıkrası gereğince tebliğ olunur.