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        T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/18 Esas

        2. GAİPLİK İLANI
        İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARI- KAYYUM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mah., 93 pafta, 542 ada, 8 parsel Ahmet oğlu Mustafa'ya ait taşınmazda 1/12 hissesi sahibi AHMET oğlu MUSTAFA'yı bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur. 26/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961810
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