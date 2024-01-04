T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/18 Esas

2. GAİPLİK İLANI

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARI- KAYYUM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mah., 93 pafta, 542 ada, 8 parsel Ahmet oğlu Mustafa'ya ait taşınmazda 1/12 hissesi sahibi AHMET oğlu MUSTAFA'yı bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur. 26/12/2023