2. İ L A N

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/249 Esas

04/12/2024

GAİPLİK İLANI



VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Fatih (Eminönü) ilçesi, Beyazıt Mahallesinde bulunan 640 ada, 52 parsel (cilt: 3, sayfa: 421) sayılı, 96,00 m² yüzölçümlü, "Kagir İki Dükkan" vasıflı, Sultan Mahmud Han-ı Sani Vakfından İcareli taşınmazın 4/96 hissesi adına kayıtlı olan AHMET 'i bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur.04/12/2024