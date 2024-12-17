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        T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.12.2024 - 00:00
        2. İ L A N
        T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/249 Esas

        04/12/2024

        GAİPLİK İLANI


        VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
        Fatih (Eminönü) ilçesi, Beyazıt Mahallesinde bulunan 640 ada, 52 parsel (cilt: 3, sayfa: 421) sayılı, 96,00 m² yüzölçümlü, "Kagir İki Dükkan" vasıflı, Sultan Mahmud Han-ı Sani Vakfından İcareli taşınmazın 4/96 hissesi adına kayıtlı olan AHMET 'i bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur.04/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140883