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        T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.09.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/274
        Konu : Gaiplik İlanı


        Davacılar vekilinin mahkememize vermiş olduğu 23/02/2024 tarihli dilekçesiyle Seydi DOĞAN'ın (TCKN:40858539642) 2006 yılından itibaren haber alınamadığını, 17 yıldır haber alınamayan Seydi DOĞAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir. Gaipliği talep edilen Seydi DOĞAN'ın (TCKN:40858539642) Veli ve Menevşe'den olma 01/01/1948 doğumlu Seydi DOĞAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/274 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 26/02/2024

        GAİP
        TC KİMLİK NO : 40858539642
        ADI SOYADI : SEYDİ DOĞAN
        BABA ADI : VELİ
        ANA ADI : MENEVŞE
        DOĞUM TARİHİ : 01/01/1948
        DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01997280