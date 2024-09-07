T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/274

Konu : Gaiplik İlanı



Davacılar vekilinin mahkememize vermiş olduğu 23/02/2024 tarihli dilekçesiyle Seydi DOĞAN'ın (TCKN:40858539642) 2006 yılından itibaren haber alınamadığını, 17 yıldır haber alınamayan Seydi DOĞAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir. Gaipliği talep edilen Seydi DOĞAN'ın (TCKN:40858539642) Veli ve Menevşe'den olma 01/01/1948 doğumlu Seydi DOĞAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/274 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 26/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 40858539642

ADI SOYADI : SEYDİ DOĞAN

BABA ADI : VELİ

ANA ADI : MENEVŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1948

DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ