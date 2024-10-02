T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2019/473 Esas

KARAR NO : 2021/342



SANIK : AISHA SONIA BARUNGI, Ayub Ajobe ve Semanda Saıdat'dan olma, 1976 Uganda doğumlu, halen Kıraç Mah. Dereyolu Cad. Ahududu Sok. No:10 Esenyurt/İstanbul adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu. OkurYazar, Üniversite mezunu, Restaurantta çalışır, aylık kazancının 500 dolar olduğunu beyan eder, sabıkasız, UGANDA vatandaşı. 0530 3717273 nolu telefonu kullanır.

SANIK : MAOMY PIERRE,Maomy ve Marta'dan olma, 1960 Gine doğumlu halen Gülbahar Mah. Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. (Gülbağı Son durak) Şişli/İstanbul adresinde oturur. Evli, 3 çocuklu. OkurYazar, Üniversite mezunu, Seyyar satıcılık yapar, aylık 200 dolar kazanır, sabıkasız, GİNE vatandaşı. 0531 317 78 66 nolu telefonu kullanır.

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ŞİŞLİ

KARAR TARİHİ : 14/10/2021



Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Dolandırıcılık suçundanTCK 157/1 maddesi gereğince2'şer Yıl 6'şar Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanıkların tebligata yarar açık adreslerinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.