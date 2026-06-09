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T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/15 Esas

04.05.2026



MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Üçşehitler mahallesi 61 pafta 222 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hisse maliki İstefan kızı Rahil, 1/4 hisse maliki İstefan oğlu Hiristo, 1/4 hisse maliki Yorgi ve 1/4 hisse maliki Rahil'in yaşayıp yaşamadıkları ve nerede oldukları bilinmediğinden 3561 sayılı yasa gereği Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06.04.2010 tarih, 2010/319 Esas ve 2010/380 Karar Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği, Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/1375 Esas, 2010/1081 Karar sayılı kararı ile dava konusu taşınmazın satışına karar verildiği, taşınmazın 2011/6 Satış dosyasında düzenlenen 26.12.2011 tarihli ihalede taşınmaz hissedarlarından Yusuf Akdağ'a 84.000,00-TL'ye satıldığı, satış sonucu kayyım tayin edilen hisse maliklerinin hisselerine düşen satış bedelinin 23.02.2012 tarihinde kayyım hesaplarına aktarıldığı, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zamanın dolduğu, bu nedenlerle TMK'nın 588. maddesi gereğince taşınmaz hissedarlarının gaipliğine, dava konusu taşınmazın satışı sonucu ödenen ve kayyım hesabında bulunan satış bedelinin işlemiş faizleri ile birlikte Maliye Hazinesi'ne devrine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen İstefan kızı Rahil, İstefan oğlu Hiristo, Yorgi ve Rahil'i görenlerin, bilenlerin, haklarında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/15 Esas sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, belirtilen şahıslar hayatta ise adreslerinin bildirilmesi, duruşma günü olan 24.09.2026 günü saat 09:30'da İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereğiİLAN OLUNUR. 04.05.2026