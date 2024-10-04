T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/383

KARAR NO : 2024/482



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2024 tarihli ilamı ile sanık YUSUF ABDULMELEK hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık YUSUF ABDULMELEK, (Rabih ve Fethiye oğlu, 01/01/1985 FİLİSTİN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02.10.2024