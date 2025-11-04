Habertürk
        T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.11.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2025/129
        KARAR NO: 2025/355


        Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.05.2025 tarihli ilamı ile sanık MUHAMMET ALİ ÖZTÜRK hakkında 10 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık MUHAMMET ALİ YELEK, (Ahmet Emin ve Gülten oğlu, 14/10/1998 FATİH doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.03.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02325825