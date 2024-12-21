T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/374 Esas

KARAR NO : 2024/485



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Narin TANRISEVERGİL hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Turan ve Yasemin den olma, 1909 Beyoğlu doğumlu, SSÇ Narin TANRISEVERGİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 19/12/2024