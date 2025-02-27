T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2013/308 Esas

KARAR NO : 2025/8



Cinsel Taciz suçundan beraat ve düşme kararı verilen Abduljamed ve Ayşa oğlu 1990 Fas d.lu. Sanık OTHMANE MAMOUNI ve Ahmed ve Ayşa oğlu 1990 Fas d.lu. Sanık ZOUHIR ELMALKI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üstü bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 25.02.2025