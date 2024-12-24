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        T.C. İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.12.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2024/896 Esas


        ÖMER YAVUZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliğine karar verilmesi talep edilen Sivas ili, Suşehri ilçesi, Yelkesen mahallesi, cilt no:139, hane no:33, BSN:26 nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Saniye'den olma, 01/03/1980 doğumlu, 67720102476 TC kimlik numaralı HAMZA YAVUZ' un gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 18/12/2024


        GAİP TC KİMLİK NO : 67720102476
        ADI SOYADI : HAMZA YAVUZ
        BABA ADI : AHMET
        ANA ADI : SANİYE
        DOĞUM TARİHİ : 01/03/1980
        DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02144954