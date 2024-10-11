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        T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No :2023/55
        Karar No :2024/222


        İLAN KARARI


        Silahla yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından sanıklar Kadir YAĞDIRAN ve Göksel YAĞDIRAN hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanıkların aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı müştekiye yönelik silahla yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlerine karar verilmiş olup, verilen kararın müştekinin dosyamıza yansıyan adresine yapılan tebligatın bila ikmal dönmesi ve İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda farklı bir adres bildirilmediği anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.
        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
        1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 25/06/2024 tarih ve 2023/55 Esas, 2024/222 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine
        3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 09/10/2024


        MÜŞTEKİ:ABDULHAKİM ALNMR, Muhamed oğlu, 01/01/1998 doğumlu.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103172