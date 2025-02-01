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        T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.02.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No :2024/271
        Karar No :2024/392


        İLAN KARARI


        Gece vakti nitelikli yağma suçundan sanık Samet BAYDAR hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın müsnet suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup, müştekinin tebligata yarar açık adresinin bulunmaması ve İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda müştekiye ait herhangi bir kayda rastlanılmadığının bildirildiği anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.
        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
        1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 12/11/2024 tarih ve 2024/271 Esas, 2024/392 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine
        3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 29/01/2025


        MÜŞTEKİ:HAIKEL BALTI, Mebruk ve Munciye oğlu, 30/10/1998 Tunus doğumlu.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02166050