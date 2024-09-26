T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/345 Esas

KARAR NO : 2024/204



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/03/2024 tarihli ilamı ile hakkında 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Khurelbootor ve Enkhtuya oğlu, 01/01/1989 doğumlu Moğolistan uyruklu BAATAR KHUAYAG tüm aramalara rağmen bulunamamış hüküm de tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da aynı nitelikteki başka bir yerdeki mahkeme aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12.09.2024