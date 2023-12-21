T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/166 Esas

Konu : gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül mahallesi, 553 ada, 3 parsel, 56.50 m2 yüzölçümlü, Ahşap Ev vasıflı taşınmazın 1/24 hisse maliki Mehmet'in gaip olduğunu, mezkur taşınmazın hisse malikinin gaip olması nedeniyle İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.05.2013 tarih, 2012/1221 Esas ve 2013/1019 sayılı ilamı ile taşınmazın 1/24 hisse maliki olan Mehmet'in tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı ve mirasçılarının da tespit edilemediği anlaşıldığından taşınmaz üzerindeki hak ve menfaatlerinin korunması için taşınmazdaki hissesine mahallin en büyük mal memurunun Kayyım olarak atanmasına karar verildiğini belirterek dava konusu taşınmazın zikrolunan hissedarının gaipliğine ve taşınmazın 1/24 hissesinin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden taşınmaz maliki Mehmet hakkında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/166 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 18/12/2023