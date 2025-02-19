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        T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        DOSYA NO : 2023/679 Esas
        KARAR NO : 2024/396


        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2024 tarihli ilamı ile Ahmad ve Al Fatıma oğlu, 1998 doğumlu, Sanık KEREM AL ANBY'ın TCK.141/1 .maddesi gereğince 3 YIL HAPİS ve İnfaz süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık, TCK.53/1,a,d,e ile Velayet Hak.Vesayet veya Kayyımlık hizmetlerinden men (Altsoy) TCK.53/1,c.maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği,tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİRGAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması veya beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 17.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175475