T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/50 Esas

KARAR NO : 2024/275



Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h-2mad. gereğince Azize Eser hakkında4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, müşteki Abdolhossain ve Leyla oğlu, 1967 doğumlu MORTEZA GHORBANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, sanık müdafiinin istinaf süre tutum- istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, Bir İnternet Haber Sitesi Ve Ayrıca Basın İlan Kurumu İlân Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.15.05.2024