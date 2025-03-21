T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/334 Esas

KARAR NO : 2024/648



Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Araçlarının Belli Varış Ve Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Zemzel El HASAN hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, SSÇ Fatma AL SAKA hakkında ise 2 yıl 6 ay tecilli hapis cezasına hükmedilmiş olup; Kazım ve Leyla kızı, 01/01/2005 ŞAM doğumlu, SSÇ FATMA AL SAKA ve Muhammad Nasrullah ve Salma oğlu, 1953 PAKİSTAN doğumlu Müşteki AYAZ MAHMOOD KHANtüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.20/03/2025