T.C. İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2022/324 Esas

LEHİNE VASİYET YAPILAN: GÜLNORA BAZAROVA

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Muris Neşe Yücevardar tarafından Beyoğlu 48.Noterliğince düzenlenmiş 24/03/2015 tarihli, 44415 yevmiye nolu vasiyetnamenin açılıp okunması davasının yapılan yargılamasında;

Muris Neşe Yücevardar'a ait vasiyetnamede lehine vasiyet yapılan olmanız nedeniyle, yapılan araştırmada, herhangi bir adresinize rastlanamamış olduğundan tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Yurt içinde bilinen bir adresiniz olmadığından adres araştırması yapılamamış olup, davaya konu vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/03//2024 günü saat: 09:45 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,

Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile; yazımız ekinde gönderilen vasiyetname ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.16/10/2023