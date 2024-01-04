T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2019/571 Esas

KARAR NO : 2021/568



Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2021 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi ,168/2ve 53 maddeleriningereğince2 yıl 6 Ay hapis , cezası ile cezalandırılan sanık AHMEDABYAMAR (Arap ve Zarife oğlu,01/01/1991 FİLİSTİN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.28/12/2023