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T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/7 Esas

12.02.2025



GAİPLİK İLANI



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, Camcıali Mahallesinde bulunan, 670 ada, 9 parsel sayılı, 35,00 m2 yüz ölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 3/192 hissesinin maliki Nail Karısı Münevver'in ortada olmaması ve tanıyan bilen olmaması nedeniyle nedeniyle İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05.06.2012 tarihli ve 2011/964 Esas, 2012/854 Karar sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği, 10 yıllık kayyımla idare müddeti dolan taşınmazın maliki Nail Karısı Münevver'in GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarı da adı geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, Camcıali Mahallesinde bulunan, 670 ada, 9 parsel sayılı, 35,00 m2 yüz ölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın maliki maliki Nail Karısı Münevver'i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/7 E. Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adın geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur.