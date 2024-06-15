T.C.

İSTANBUL

5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/304 Esas



İLAN



Davacı FATMA GÜLYEŞİL ile Davalı AYDOĞDU GÜLYEŞİL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Abdullatif ve Meryem'den olma, 14/04/1976 doğumlu, 12374473304 T.C kimlik Numaralı davalı AYDOĞDU GÜLYEŞİL'e tebligat yapılmamış olduğundan davalıya duruşma günü ve saatinin dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın atılı bulunduğu 14/10/2024 günü saat 11:00'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususunda ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliği olunur. 13/06/2024