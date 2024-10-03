T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/982 Esas

02/10/2024

İ L A N



Davacı SOUNKAL ALLOUSH ile Davalı ARİF ALLUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Muhammed ve Hanife'den olma, 01/08/1993 doğumlu, 99230341922 Yabancı Kimlik Numaralı ARİF ALLUŞ 'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 19/08/2024 tarihli dava dilekçesi ile özetle; tarafların 27/04/2018 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının müvekkilin kazandığı maaşın hepsini elinden aldığını, müvekkilin ihtiyaçlarını almasına dahi engel olduğunu, kendi zevkleri için harcadığını, müvekkilin davalı tarafından hizmetçi gibi kullanıldığını, müvekkilin evlendikten bir süre sonra davalının fiziksel şiddetine, hakaretlerine, tehditlerine maruz kaldığını, davalının alkol ve madde bağımlısı olduğunu, tedavi olmak için hiç çaba göstermediğini, davalının evi terk edip Almanya'ya gittiğini, yaklaşık 4 yıldır müvekkilin yanına gelmediğini, maddi veya manevi hiçbir destekte bulunmadığını, müvekkilin davalıyı aradığında davalının boşanmak istediğini, müvekkili eşi olarak da görmediğini, görmek dahi istemediğini söylediğini, hiçbir kocalık görevini yerine getirmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, müvekkilin çalışmadığını, hiçbir geçim kaynağının bulunmadığını, bu nedenlerle; adli yardım talebinin kabulüne, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının ARİF ALLUŞ' a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 02/10/2024