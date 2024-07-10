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        T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.07.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2020/905 Esas
        KARAR NO : 2021/1132


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2021 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kulam ve Hatice oğlu, 1999 doğumlu MUHAMMED NURİ ile Hakim ve Rabia oğlu, 1988 doğumlu KASIM HAKİM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02059584