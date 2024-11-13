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        T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.11.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/396 Esas
        KARAR NO : 2024/799


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, ile cezalandırılan Kudrat ve Şebnam oğlu, 2002 doğumlu MUHAMMADJON HAIBULLOEV tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02121039