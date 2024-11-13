T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/396 Esas

KARAR NO : 2024/799



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, ile cezalandırılan Kudrat ve Şebnam oğlu, 2002 doğumlu MUHAMMADJON HAIBULLOEV tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2024