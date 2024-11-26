T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/1068 Esas

KARAR NO : 2023/1017



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Fatima oğlu, 1999 doğumlu ABOAHMAD KAHTANİ tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.09.2024