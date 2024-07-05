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        T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.07.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO :2017/310 Esas
        KARAR NO :2024/338 Karar


        Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık İbrahim ÖNENÇ hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık İbrahim ÖNENÇ'in (Abdullah ve Şaide oğlu, 10/08/1977 doğumlu) tebliğe yarar adresi bilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 04/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057384