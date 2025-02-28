T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO :2019/513 Esas

KARAR NO :2024/777 Karar



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Mahmut Koç'un 5 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Mahmut Koç'a (Nuri Ziya ve Şaziye oğlu, 07/07/1978 Tomarza doğumlu) gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 27/02/2025