Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.84517419-2022/563-Ceza Dava Dosyası

        Konu :

        İLAN


        Mahkememizin 11.04.2023 tarihli 2022/563 E- 2023/243 Karar sayılı ilamı ile; Ahmet ve Azime oğlu, 05/09/1964 Devrek d.lu sanık Fuat Ermağan'ın tarafı olduğu Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan verilen HAGB kararının sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur . 29.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962316
        Şurada Paylaş!