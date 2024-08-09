T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/120 Esas

DAVALI : SİNAN DOĞAN Barış Mah. Yeşil Sk. No: 17 A11 D: 5434520 Beylikdüzü / İSTANBUL



Aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır." Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" ilanen ihtar ve tebliğ olunur.06/08/2024