T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/136 Esas

DAVALI : TASFİYE HALİNDE HASGÜN ELEKTRİK VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Seyit Nizam Cad. Akevler Sitesi B1 Blok Kat: 7 D:25 Zeytinburnu/İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/03/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.