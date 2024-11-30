T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/881 Esas



DAVALI : SALİH BOZOK (27833257210) Cumhuriyet Mah. Kaşıkçılar Sk. No:10 A2 Blok Kat2 D18 Üsküdar/ İSTANBUL



Davacı Aktif Bank AŞ tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce alınan bilirkişi raporunda sonuç olarak "davacı alacaklının davalı borçlu Salih Bozok'tan İstanbul 32.İcra Müdürlüğünün 2022/25346 Esas sayılı dosyası nedeniyle takip tarihi itibariyle talep edebileceği alacak tutarının toplam 8.455,34 TL olduğu"yönünde belirtmiş olup, bilirkişi raporu tarafınıza ilanen tebliğ olunmakla "bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." Duruşma tarihi ve saati: 16/01/2025 - 10:05