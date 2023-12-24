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        T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2021/665 Esas
        DAVALI : ŞEHBAL ÖZTÜRK (TC:26003020418)
        Davacı Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizin yukarıda numaralı dosyasında alınan bilirkişi raporunda; dava konusu KHM kredi ile ilgili olarak davacı bankanın 2.948,05TL alacaklı olduğunun belirtildiği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, davalının ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içeresinde bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyanda bulunabileceği ve duruşmanın 25/01/2024 günü saat 11:58'e bırakıldığı hususları Davalı Şehbal Öztürk'e ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956587
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