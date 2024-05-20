T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/124

KARAR NO : 2024/421



Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile sanık Murat ÖZDOĞAN hakkında 10 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık MURAT ÖZDOĞAN (Nihat ve Habibe oğlu, 30/10/1972 İSTANBUL doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, Taşbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı..TC Kimlik No:54805303064) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.14.05.2024