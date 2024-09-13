T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2021/1039

KARAR NO: 2024/245



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2024 tarihli ilamı ile sanık ZAKARIA BOUCHEMAL hakkında 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık ZAKARIA BOUCHEMAL (Hasan ve Habiba oğlu, 01/01/1998 CEZAİR doğumlu, Cezayir vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.11.09.2024