T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/248 Esas

KARAR NO : 2024/301



Nitelikli yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.07.2024 tarihli kararı ile sanık Muhammet AKKAYA hakkında nitelikli yağma suçundan TCK 149/1-a-c-h, 168/3, 62, 53/1-2-3, 63 maddeleri uyarınca 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen Delfin ve Marilyn oğlu, 03.10.1984 doğumlu, Amerika Birleşik Devleti vatandaşı müşteki Emmanuel Barrientos REYES tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren iki hafta gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 08.10.2024