T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/178 Esas

KARAR NO : 2023/497

Bilişim Sistemlerinin ,Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Özcan Alp SÜNGÜ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 21.09.2023 tarih, 2023/178 Esas ve 2023/497 Karar sayılı kararı sanık Özcan Alp SÜNGÜ'ye TCK 158/1-f-son, 168/2, 52/2, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 320 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, Gülağa ve Entiqe oğlu, 17.08.1998 doğumlu, Azerbaycan vatandaşı müşteki Jeyhun HUSEYNOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 26.12.2023