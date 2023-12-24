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        T.C. İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2016/489 Esas
        İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK
        DAVALILAR : 1-KENAN BİNDAL T. Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret Merkezi No:19 Kat 13 Daire 71 Seyhan/ ADANA
        2- RAHİM ÜÇLER Hakan Tuz Fabrikası Konya- Ankara Devlet Yolu Üzeri Cihanbeyli/ KONYA
        3- VOLKAN BİNGÖL Gümgüm Mah. M.Akif Ersoy Cad No :7/7A Varto/ MUŞ
        Mahkememizin son duruşma zaptı uyarınca dosya ek rapora gönderilmiş olup; 30/11/2023 tarihli ek raporda dava konusu taşınmazın sözleşme tarihi itibariyle değeri 190.000,00-TL, dava tarihi itibariyle değeri 270.000,00-TL, keşif tarihi itibariyle değeri 400.000,00-TL olarak takdir edilmiş olup; gecikmesi bakımından kira tazmini 21 ay 20 gün için 25.467.00-TL olarak hesaplandığı görülmekle, mahkememiz yeni duruşma gün ve saatinin 29/02/2024 günü saat 10:45'e bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956577
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