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T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/715 Esas

DAVALI : AYGUL HOJAMEDOVA Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Altın Sok. No:9/A 26130 Tepebaşı/Eskişehir Tepebaşı/ ESKİŞEHİR



Davacı MEHMET ALİ ARVAS tarafından davalı AYGUL HOJAMEDOVA aleyhine Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)davası açılmış; Davalı AYGUL HOJAMEDOVA' nun bilinen adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK 139 maddesi gereği ön inceleme durusma günü olan 12/12/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024