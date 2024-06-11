T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/603

KARAR NO : 2024/275

10/06/2024



1-Her ne kadar sanık Celal Cengiz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de sanığın eyleminin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nun 142/2-e maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zararın ağırlı, suçun işlendiği yer, sanığın güttüğü amaç, kastının yoğunluğu gözönüne alınarak takdiren 5 YILHAPİS CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın suç işlememekten çekinmemesi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK'nun 62. Maddesinin sanık hakkında uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3-Sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibariyle TCK nun 50. maddesinde düzenlenen tedbirlerden birine kanuni zorunluluk gereği çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

4-Sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibariyleTCK nun 51. maddesi uyarınca kanuni zorunluluk gereği ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

5-Sanığın, Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, sanığın TCK'nun 53/1-a-b-d-e bendlerinde görülen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

TCK'nun 53/1-c bendindeki yazılı sanığın kendi alt soyları üzerindeki velayet hakkı ile vesayetveya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt soyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

6-Sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibariyle sanık hakkında CMK'nun 231 maddesi uyarınca kanuni zorunluluk gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın sarfına sebebiyet verdiği yapılan yargılama gideri 7 adet posta ücreti 112,2 TL, 11 adet tebligat ücreti 187,6 TL, 1 adet bilirkişi ücreti 2520 TL, 1 adet tercüman ücreti 4500 TL olmak üzere toplam 7319,8 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

İş bu kararın sanığın yokluğunda verildiği, belirlenen adreslerinde kararın kendisine tebliğ edilmediğinden Gerekçeli Kararın T.C Kimlik No:32584500928, Adem ve İklime oğlu, 07/11/1989 PAZARYOLU doğumlu, ERZURUM, PAZARYOLU, Kümbettepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. CELAL CENGİZ'e

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Türkiye genelinde tirajı 100.000 üstünde olan bir GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

Aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına karar verilmiştir.İlgiliye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.