T.C. İstanbul Anadolu 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/428 Esas

DAVALILAR : GÖNÜL ÖZDEMİR-144******80



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava Ortaklığın giderilmesi talebine ilişkin olup,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, mernis adresiniz bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/07/2024 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.