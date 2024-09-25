2. İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1830 Esas

23/01/2024



ERKAN ŞİMŞİR tarafından açılarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mehmet Ali ve Şehriban kızı, 19/08/1974 İstanbul doğumlu, 38842607828 T.C.kimlik nolu, NURSEL ŞİMŞİR'in hayat ve mematından haberdar olanların Mahkememizin 2022/1830 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay zarfında bildirilmesi, bu süre içerisinde bildirilmediğinde, herhangi bir haber alınamadığından yukarıda ismi belirtilen NURSEL ŞİMŞİR'in GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024