T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/4 Tereke Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa BEKİR UĞURLU 'ya ait Tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen tensip kararı gereğince;

Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Bahçecik mahallesi / köyü,C:90 H:14 S:22 nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Faya'dsn olma, 02/01/1959 doğumlu olup, 30/06/2019 tarihinde vefat eden, müteveffa 27599596608 T.C. Kimlik nolu BEKİR UĞURLU'nun mirası tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden, murisin terekesinin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup; TMK.nun 620, 621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK.629.maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.3.10.2024