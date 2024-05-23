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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.05.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/378 Esas
        KARAR NO : 2024/465


        Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Hatice oğlu, 2000 doğumlu, ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJĞI 50.000 nin üzerinde GAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANENTEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037909