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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.07.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/1472

        DAVACI:HATİCE SEVİNÇ

        22/07/2024

        GAİP

        TC KİMLİK NO : ...ADI SOYADI : TURAN SEVİNÇ
        BABA ADI : SEYDİ
        ANA ADI : ŞÜKRAN
        DOĞUM TARİHİ : 15/09/1965
        DOĞUM YERİ : Kelkit


        Davacının mahkememizde Gaipliğe Karar Verilmesi istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;
        Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilen TURAN SEVİNÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02069446