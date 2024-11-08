T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/5 Esas

DAVALI : JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ Caddebostan Mah. Caddebostan Plajyolu Sk. No:9 İç Kapı No:5Kadıköy/ İSTANBUL



Davacı BANU KARAAĞAÇ MERMERKAYA tarafından davalı JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil istemli davada, davalı JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ'nin bilinen adresine tebligat yapılamadığı ve tebligata yarar başka adresi de tespit edilemediğinden, dava özetinin Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dosyanın İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2018/215 Esas sayılı dava dosyası ile tensiben birleştirilmesine, davanın kabulü ile İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Merdivenköy Mah.286 pafta, 3408 ada, 3 parselde kayıtlı, B blok 20. kat 305 nolu bağımsız bölümüne ait gayrimenkulün icrai işlemler sonucunda satışının engellenmesi için teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilmesini, taşınmazın müvekkili lehine hükmen tescilini, bu taleplerin reddi halinde müvekkilinin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde ödenen bedellerin rayiç değerinin tespiti ile ödeme yapılan tarihten başlamak üzere reeskont faiziyle birlikte davalı Selimoğlu İnşaat A.Ş'den tazminini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK'nun 122. maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta olduğu ve HMK'nun 139. maddesi uyarınca duruşmaya katılmadığı veya vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaların yokluğunda yapılarak hüküm verileceği ve duruşmanın 18.03.2025 günü saat 09:50'ye bırakıldığı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.