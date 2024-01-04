T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ
Giriş: 04.01.2024 - 00:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ
2022/450 TLMT.
İLAN METNİ
Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından borçlu bulunan Hakan AKMAZ (T.C. 254***232 TC Nolu, ) adına kayıtlı 34 TM 3566 plakalı aracın satış ilanı tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden İlanen tebliğ olunur.19/12/2023
SATIŞ BİLGİLERİ :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati:05/02/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati :12/02/2024 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati:29/02/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati :07/03/2024 - 13:32