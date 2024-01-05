T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

ESAS NO : 2021/1658 Esas Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi : ONUR TURAN, 40879204116 TC. Nolu ve Selami ve Şükran oğlu, 24/04/1981 doğumlu. 01/10/2021 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Kartay/İstanbul

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/01/2023 tarih ve 2021/1658 Esas 2023/126 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1658 Esastereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2021/1658 Esas Tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 01/10/2021 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. Atakan Yılmaz'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.31/12/2023