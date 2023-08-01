T.C. İstanbul Anadolu 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/8 Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

Miras Bırakanın Adı Soyadı : Halim BAHADIR, 47041812490 TC. Nolu, Mustafa ve Saniye oğlu, 01/03/1945 doğumlu, 16/02/2020 tarihinde vefat,

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1046 E. 2021/1031 K. Sayılı sayılı dosyalarında en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup, murisin terekesinin TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2023/8 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 16/02/2020 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. MERT ÖZTEKİN'in atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 01/12/2023