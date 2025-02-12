T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1152 Esas

MİRASÇI : ERGÜN ATEŞ KARGIN - 19966019292



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Sadık Bedi ÇAVUŞOĞLU tarafından Muğla 3. Noterliği 25/10/2005 tarih 19225 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Sadık Bedi ÇAVUŞOĞLU tarafından Muğla 3. Noterliği 25/10/2005 tarih 19225 yevmiye numaralı Vasiyetnamede; "Akli dengem yerindedir. Hiçbir tesir ve zorlama altında kalmadan ve kendi istek ve kararımla Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde halen sahibi bulunduğum ve ileride gerek satın alma, gerek miras ve herhangi sair yollarla sahibi olacağım gayrimenkul, menkul mallarımla , nakit, esham, tavhilat vesaireyi; mirasçı nasbettiğim Bodrum nüfus idaresince kayıp nedeniyle 11.02.2002 tarih, 573 kayıt, N07 seri ve 316873 sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Aşağı Mah. 0038 cilt, 00156 aile sıra ve 0001 sora numaralarında kayıtlı bulunan Ahmet Cemal ile Hatice oğlu Of 05.01.1955 doğumlu HÜSEYİN KASIM'a vasiyet ettiğimi beyan ederim." şeklinde vasiyette bulunduğu görüldü.

Mahkememizce mernis adresinize göre uyap sistemi üzerinden adres araştırması yapılmış olup mernis sistemine kayıtlı bir adresiniz belirlenememiş olduğundan ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/05/2025 günü saat: 10:40'da vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.